Pemex controla incendio en plataforma Abkatún-H en Campeche e investiga la causa

Petróleos Mexicanos informó que quedó atendido el incidente registrado en la plataforma satélite Abkatún H, ubicada en la Sonda de Campeche, a unos 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, luego del incendio reportado el lunes 19 de octubre que movilizó a personal de emergencia.

Noticia Destacada Pemex combate incendio en plataforma Abkatún-H de la Sonda de Campeche; afirma que no hay lesionados

A través de una nueva actualización, la empresa productiva del Estado señaló que, aunque el incidente ya fue atendido, personal de Pemex permanece en el área realizando labores de supervisión, con el objetivo de vigilar las condiciones de la instalación.

Asimismo, confirmó que continuará la Investigación de Causa Raíz, procedimiento mediante el cual buscará determinar el origen del incidente y las circunstancias que lo provocaron.

¿Qué ocurrió en la plataforma Abkatún H de Campeche?

El incidente fue reportado alrededor de las 11:15 horas del lunes 19 de octubre en la plataforma satélite Abkatún H, una instalación no tripulada localizada en aguas del Golfo de México, frente a las costas de Campeche.

Tras conocerse el incendio, Pemex movilizó embarcaciones especializadas en el combate de fuego y activó sus mecanismos de respuesta a emergencias, con la participación del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias.

En sus primeros reportes, la empresa indicó que no se tenían personas lesionadas, mientras continuaban las maniobras para atender la situación.

Horas después, Pemex comunicó que mantenía las labores de atención al incidente conforme a los protocolos de seguridad establecidos, sin precisar entonces que la emergencia hubiera concluido.

Pemex mantiene supervisión e investigará las causas

En su más reciente comunicación, la petrolera confirmó que el incidente quedó atendido, aunque aclaró que su personal continúa en la zona realizando trabajos de supervisión.

Pemex informa que el incidente en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H quedó atendido. Personal de la empresa permanece en el área para labores de supervisión. Se dará continuidad a la Investigación de Causa Raíz para determinar el origen del incidente. https://t.co/kSUANNa5xQ — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 20, 2026

La empresa también dará seguimiento a la investigación técnica para establecer qué ocasionó el incidente en la plataforma.

Hasta esta actualización, Pemex no ha informado públicamente una causa definitiva del incendio ni ha detallado los resultados de la investigación, por lo que será necesario esperar nuevos reportes oficiales para conocer qué originó la emergencia.

JGH