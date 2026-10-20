Buscan justicia por la muerte de Gaby Mendoza, mujer trans hallada sin vida en un motel de Ciudad del Carmen

Luego de identificar a Gaby Mendoza como la mujer trans encontrada sin vida en el motel Amazonas de Ciudad del Carmen, asociaciones civiles y amigos buscan justicia, exigiendo a las autoridades localizar al responsable.

La asociación civil Juntrans fijó su postura mediante un comunicado dirigido a la Fiscalía de Campeche para dar seguimiento al caso y localizar al responsable que hasta el momento no ha sido identificado.

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"Gaby era una mujer trans, una compañera, una mujer trabajadora, conocida por su negocio de alimentos en las noches de Carmen. Hoy su familia le da el último adiós y nosotras, sus hermanas trans, también la lloramos", mencionaron.

Primeras versiones

De manera extraoficial se indica que Gaby Mendoza había llegado al motel Amazonas a bordo de un automóvil Chevrolet Spark, color rojo, con placas de circulación del estado de Campeche. La unidad permaneció dentro del espacio de estacionamiento correspondiente a la habitación que ocupaba.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, fueron trabajadores de limpieza del establecimiento quienes localizaron a Gaby Mendoza tendida boca abajo dentro de una habitación de renta, sin que respondiera a los llamados, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

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Según información preliminar obtenida en el lugar, el hombre se encontraba acompañado por otra persona, quien presuntamente se retiró del establecimiento llevándose sus pertenencias. En el sitio habría quedado únicamente un vehículo de color rojo, estacionado en el garaje o espacio correspondiente a la habitación rentada.

De manera extraoficial, trascendió que el hombre presuntamente trabajaba en una gasolinería de la ciudad; sin embargo, esta información no había sido confirmada oficialmente.