Pemex combate incendio en plataforma Abkatún-H de la Sonda de Campeche; afirma que no hay lesionados

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúan las labores de atención al incendio registrado en la plataforma satélite Abkatún-H, ubicada a 73 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, luego de que durante la mañana de este lunes 19 de octubre comenzaran a circular videos en redes sociales que mostraban llamas de gran tamaño en una instalación petrolera de la Sonda de Campeche.

Noticia Destacada Alerta en la Sonda de Campeche: Reportan presunto incendio en plataforma marina de Pemex

En una nueva actualización, la empresa señaló que mantiene los trabajos de atención al incidente conforme a los protocolos de seguridad establecidos, aunque no precisó si el fuego ha sido controlado ni dio a conocer las condiciones actuales de la estructura marítima.

De acuerdo con el primer comunicado de la petrolera, el incendio se registró a las 11:15 horas en la plataforma satélite, la cual no cuenta con personal a bordo. Pemex indicó inicialmente que no se reportaban personas lesionadas.

Tras detectarse la emergencia, la empresa activó sus protocolos de seguridad y movilizó embarcaciones contraincendios para atender el fuego en la instalación, sin que hasta el momento haya informado sobre las causas que originaron el incidente.

Pemex mantiene labores de atención en la plataforma Abkatún-H

La petrolera informó inicialmente que el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) permanecía en sesión para dar seguimiento a la situación y coordinar las acciones necesarias hasta que concluyera la emergencia.

En su comunicación más reciente, Pemex reiteró que los trabajos de atención continúan bajo los protocolos de seguridad establecidos, sin proporcionar detalles adicionales sobre los avances de las maniobras o el estado actual del incendio.

Pemex informa que continúa con las labores de atención al incidente registrado en la plataforma satélite no tripulada Abkatún-H, ubicada a 73 km de Ciudad del Carmen, Campeche, conforme a los protocolos de seguridad establecidos. Pemex continuará informando oportunamente. https://t.co/jHzVa6kMaG — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 19, 2026

La confirmación oficial se produjo después de que circulara un video de aproximadamente 11 segundos en el que se observan llamas y humo sobre una estructura petrolera. En un primer momento, la ubicación del supuesto incendio no había sido corroborada por las autoridades.

Con el comunicado de Pemex quedó confirmada la presencia de fuego en Abkatún-H, aunque la empresa no precisó si el video difundido en redes sociales corresponde efectivamente a esta emergencia.

¿Qué se sabe del incendio en la plataforma Abkatún-H?

Hasta el momento, Pemex ha confirmado la ubicación del incidente, la hora en que comenzó el fuego, la activación de los protocolos de seguridad y la continuidad de las labores de atención.

Sin embargo, todavía no se han dado a conocer las causas del incendio, la magnitud de los daños materiales ni el tiempo estimado para concluir las maniobras.

Tampoco se ha informado sobre posibles afectaciones ambientales o modificaciones en las operaciones de otras instalaciones petroleras de la zona.

Noticia Destacada Alerta en el Golfo: Pemex confirma nueva fuga de petróleo frente a Campeche; asegura que fue reparada

El incidente ocurre días después de que Pemex reconociera una fuga de hidrocarburos en un ducto de la plataforma Chuc 1, perteneciente al complejo Abkatún Pol Chuc, cuya reparación, según la empresa, concluyó el pasado 6 de octubre. Hasta ahora, no se ha establecido relación entre ambos acontecimientos.

JGH