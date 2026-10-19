Clima en Campeche del 20 al 25 de octubre: Frente Frío 2 traerá lluvias y temperaturas de hasta 15 grados

Campeche tendrá una semana de lluvias, vientos del noreste y un descenso gradual de las temperaturas debido al avance del frente frío número 2 sobre la Península de Yucatán, que comenzará a modificar las condiciones del tiempo a partir del miércoles 21 de octubre, con mañanas y noches más frescas hacia el fin de semana.

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Aunque no se espera un episodio de frío extremo, el sistema frontal permitirá la entrada de aire más fresco y seco, lo que favorecerá una disminución de las temperaturas, especialmente durante las madrugadas. En algunas zonas del estado, los valores mínimos podrían acercarse a los 15 grados Celsius.

Sin embargo, las lluvias no desaparecerán por completo. La vaguada asociada al frente frío mantendrá condiciones de inestabilidad durante los primeros días de la semana, mientras que posteriormente se prevén chubascos más aislados y dispersos.

¿Cómo estará el clima en Campeche este martes 20 de octubre?

Para este martes se pronostica que continúen las lluvias en distintos sectores de Campeche, principalmente durante la tarde, debido a la presencia de una vaguada que favorece el ingreso de humedad hacia la región.

Las precipitaciones podrían presentarse como chubascos y tormentas de intensidad moderada a fuerte, aunque con menor actividad eléctrica y acumulaciones de agua que las registradas durante el inicio de la semana.

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Una de las zonas donde todavía podrían presentarse lluvias importantes es el suroeste del estado, particularmente Ciudad del Carmen, debido a la convergencia de humedad asociada al sistema meteorológico.

Miércoles 21 de octubre: comenzará a sentirse el frente frío 2

A partir del miércoles se espera un cambio gradual en las condiciones meteorológicas de Campeche, con una disminución en la intensidad y distribución de las lluvias.

El frente frío número 2 podría alcanzar la parte central de la Península de Yucatán durante la tarde o noche, favoreciendo el ingreso de vientos del noreste y aire más fresco y seco.

Aunque todavía podrían registrarse algunos chubascos, las precipitaciones tenderían a concentrarse en sectores más al sur de la región, mientras que en Campeche comenzaría a sentirse un ambiente menos caluroso.

¿Qué días hará más fresco en Campeche?

El descenso de las temperaturas será más perceptible a partir del jueves 22 de octubre, cuando el ingreso de aire fresco favorezca mañanas y noches con condiciones más agradables.

Para el viernes 23 se prevé uno de los momentos más frescos de la semana, con temperaturas mínimas cercanas a los 15 grados Celsius en algunas zonas de Campeche, principalmente fuera de los sectores urbanos.

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En áreas del centro de la Península de Yucatán, los valores podrían descender incluso hasta los 13 o 15 grados, aunque esas temperaturas no se pronostican de manera generalizada para todo el territorio campechano.

Durante el día todavía se esperan condiciones relativamente cálidas, por lo que el cambio será más evidente durante las noches y al amanecer.

¿Seguirá lloviendo en Campeche durante el fin de semana?

Para el sábado 24 y domingo 25 de octubre se prevé que el frente frío permanezca prácticamente estacionario sobre la Península de Yucatán, manteniendo el ingreso de vientos del noreste y un ambiente más fresco.

Esta situación favorecerá la presencia de nublados y chubascos aislados, aunque de menor intensidad que los registrados durante los primeros días de la semana.

Las temperaturas mínimas podrían mantenerse entre los 16 y 18 grados en sectores del centro de la península, con valores cercanos a los 15 grados en puntos específicos.

También se espera un incremento gradual de los vientos, con velocidades estimadas de 30 a 35 kilómetros por hora y posibles rachas de mayor intensidad en zonas costeras y mar adentro.

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Hacia el fin de semana podría presentarse un reforzamiento del sistema frontal, lo que incrementaría los vientos y el oleaje en sectores del Golfo de México, por lo que se recomienda a pescadores y embarcaciones menores mantenerse atentos a los avisos de las autoridades marítimas.

Pese al descenso de las temperaturas, no se prevé una heladez intensa ni un evento invernal extremo. El frente frío número 2 marcará principalmente el inicio de un ambiente más fresco, característico de las semanas previas a las celebraciones del Día de Muertos.

JGH