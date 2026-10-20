Inundaciones, autos varados y falta de transporte golpean a Campeche por las lluvias

Las lluvias torrenciales registradas la noche del lunes en la ciudad de Campeche provocaron inundaciones en diversas avenidas, vehículos varados y dificultades para conseguir transporte público, luego de varias horas de precipitaciones asociadas al Frente Frío número 2 en el Golfo de México.

Las precipitaciones comenzaron durante la tarde y se prolongaron hasta la noche, cuando el nivel del agua aumentó en distintas colonias de la capital campechana. En cuestión de minutos, varias vialidades quedaron inundadas y complicaron la circulación vehicular.

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Entre las avenidas afectadas se encuentran López Mateos, Miguel Alemán, Gobernadores, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Lázaro Cárdenas, Luis Donaldo Colosio y José López Portillo, esta última en la zona del malecón.

Ante las condiciones climáticas, autoridades realizaron recorridos de patrullaje y vigilancia en distintos puntos de la ciudad para brindar apoyo a la población y atender las situaciones derivadas de las precipitaciones.

Como parte de estas acciones, elementos policiacos auxiliaron a ciudadanos que enfrentaban dificultades para encontrar transporte público y los trasladaron de manera segura hasta sus domicilios.

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Asimismo, personal de la Unidad Canina apoyó a un conductor cuyo vehículo quedó atascado en una alcantarilla en la zona Centro de la ciudad.

Las precipitaciones ocasionaron complicaciones en la movilidad urbana durante la noche, mientras los cuerpos de seguridad mantenían recorridos en diferentes sectores de la capital para atender a los ciudadanos afectados.