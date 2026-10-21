Se forma la Tormenta Subtropical Josephine en el Atlántico: ¿Afectará a Campeche? Esta es su trayectoria

La Secretaría de Protección Civil de Campeche mantiene bajo vigilancia dos sistemas meteorológicos en el océano Atlántico, entre ellos la recién formada tormenta subtropical Josephine y una zona de inestabilidad con posibilidades de desarrollo ciclónico. Aunque ambos fenómenos se encuentran lejos de las costas campechanas, su evolución continúa bajo seguimiento durante la temporada de huracanes 2026.

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De acuerdo con el aviso emitido a las 16:00 horas de este miércoles 21 de octubre, Josephine se localizaba aproximadamente a 2 mil 820 kilómetros de Campeche, frente a la costa este de Estados Unidos, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 9 kilómetros por hora.

El segundo sistema corresponde a una zona de inestabilidad atmosférica ubicada a más de mil kilómetros al sureste de Bermudas, con una probabilidad de desarrollo ciclónico del 10 por ciento durante los próximos siete días.

¿La tormenta Josephine podría afectar a Campeche?

Por el momento, no se prevén afectaciones de Josephine en Campeche ni en el territorio mexicano. La Seproci informó que ninguno de los dos sistemas representa un riesgo para el país, aunque se mantiene la vigilancia de su evolución.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señala que Josephine se desplaza hacia el norte y que posteriormente cambiará su trayectoria hacia el noreste, alejándose de las costas estadounidenses y permaneciendo al sur de Nueva Escocia y Terranova, en Canadá.

Protección Civil de Campeche vigila dos sistemas con potencial o actividad ciclónica en el Atlántico. / Especial

Este pronóstico coloca al fenómeno lejos del Golfo de México y de la Península de Yucatán. Por ello, no existe actualmente una trayectoria prevista hacia Campeche.

¿Qué pasará con el segundo sistema del Atlántico?

La otra zona bajo observación presenta una probabilidad baja de convertirse en ciclón tropical, de apenas 10 por ciento en siete días, según el reporte de Protección Civil.

Hasta ahora no se ha formado una depresión ni una tormenta tropical a partir de esta perturbación, por lo que tampoco cuenta con una trayectoria oficial de ciclón.

Las autoridades continuarán observando su comportamiento para detectar posibles cambios en su organización e intensidad.

¿Cuántos ciclones se han formado en el Atlántico durante 2026?

Con la formación de Josephine, la temporada del Atlántico alcanza 10 tormentas con nombre hasta este 21 de octubre.

Los sistemas que se han formado son Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías y Josephine.

Entre ellos destaca Isaías, que se desarrolló a principios de octubre y alcanzó intensidad de huracán mayor, mientras que Josephine es el fenómeno más reciente.

¿Qué ocurre con la temporada de huracanes en el Pacífico?

En el océano Pacífico oriental también continúa la actividad ciclónica. Este miércoles, el NHC informó sobre la formación de la depresión tropical Veintidós, E, ubicada al sur de las costas mexicanas.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de aproximadamente 55 kilómetros por hora y avanzaba hacia el oeste. Los pronósticos del organismo estadounidense indicaban que podría intensificarse rápidamente y alcanzar fuerza de huracán el viernes 23 de octubre.

La temporada de huracanes del Pacífico oriental comenzó el 15 de mayo y la del Atlántico el 1 de junio. Ambas concluyen oficialmente el 30 de noviembre, por lo que todavía pueden desarrollarse nuevos fenómenos durante las próximas semanas.

JGH