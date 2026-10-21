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Hallan cadáver semienterrado y con herida de bala en Uayamón, Campeche; investigan homicidio

La Fiscalía de Campeche investiga el hallazgo de un cadáver semienterrado en un campo de Uayamón, con huellas de violencia y una herida de bala en la cabeza; no hay detenidos por el caso.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

21 de oct de 2026

1 min

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La Fiscalía General del Estado de Campeche inició una investigación por un hecho delictivo en Uayamón.
La Fiscalía General del Estado de Campeche inició una investigación por un hecho delictivo en Uayamón. / Dismar Herrera

La Fiscalía General del Estado de Campeche investiga el hallazgo de un cuerpo semienterrado en un campo del poblado de Uayamón, el cual presentaba huellas de violencia y una herida por arma de fuego en la cabeza.

Una pipa cargada con combustible sufrió un incidente en la vía pública.

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Tras el reporte, personal del Servicio Médico Forense acudió al lugar para recuperar los restos y trasladarlos para la necropsia de ley, con el objetivo de establecer mayores detalles sobre las causas de la muerte.

Posteriormente, el cadáver fue entregado a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos, mientras las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para esclarecer el caso, el cual es tipificado como homicidio calificado e inhumación de cuerpo.

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