Hallan cadáver semienterrado y con herida de bala en Uayamón, Campeche; investigan homicidio

La Fiscalía General del Estado de Campeche investiga el hallazgo de un cuerpo semienterrado en un campo del poblado de Uayamón, el cual presentaba huellas de violencia y una herida por arma de fuego en la cabeza.

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Tras el reporte, personal del Servicio Médico Forense acudió al lugar para recuperar los restos y trasladarlos para la necropsia de ley, con el objetivo de establecer mayores detalles sobre las causas de la muerte.

Posteriormente, el cadáver fue entregado a sus familiares para los servicios funerarios correspondientes.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos, mientras las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para esclarecer el caso, el cual es tipificado como homicidio calificado e inhumación de cuerpo.