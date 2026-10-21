Revisar el celular y prohibir amistades ya no son simples celos: Campeche reconoce violencia en el noviazgo

Los celos que terminan en control, revisar el celular de la pareja sin permiso, prohibir amistades, humillar o amenazar ya no podrán quedar invisibilizados como simples problemas sentimentales. El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para reconocer expresamente la violencia en el noviazgo y fortalecer su prevención, detección y atención, incluso cuando las parejas no vivan juntas ni estén casadas.

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La modificación reconoce las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas, patrimoniales y digitales, además de establecer programas permanentes de prevención, especialmente para adolescentes y jóvenes. También contempla mecanismos de denuncia accesibles, seguros y gratuitos, orientación jurídica, atención psicológica especializada y capacitación de docentes y personal administrativo de escuelas públicas y privadas para identificar señales de violencia. La atención a víctimas y personas agresoras deberá brindarse por personal distinto y en espacios separados. La iniciativa fue presentada por la diputada Ana María López Hernández, del PT.

En la misma sesión, los legisladores aprobaron por unanimidad un exhorto para que el Centro Estatal de Oncología, las secretarías de Salud de Campeche y de la región sur, sureste, el IMSS, el ISSSTE e IMSS, Bienestar refuercen la coordinación para mejorar la atención de pacientes con cáncer de mama y otros tipos de cáncer, agilizar la canalización a servicios especializados y ampliar las campañas de prevención y detección oportuna durante todo el año.

Promovido por las diputadas petistas Ana María López Hernández y Abigaíl Gutiérrez Morales, el acuerdo plantea acercar servicios preventivos a comunidades alejadas y fortalecer el acceso a estudios, tratamientos y acompañamiento psicológico. La propuesta se aprobó en el contexto del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y luego de que la Secretaría de Salud federal reportara que Campeche ya superó los casos de 2025, al reportarse 246 en lo que va del año.

Finalmente, por unanimidad, el Congreso aprobó la Ley para el Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual de Campeche, impulsada por el diputado morenista Jorge Pérez Falconi, para abrir oportunidades al talento local y atraer producciones que aprovechen los escenarios históricos, culturales y naturales del Estado.

La legislación contempla una Comisión de Filmaciones para facilitar la coordinación de trámites, permisos y locaciones, así como promover festivales, muestras, cineclubes y la conservación del patrimonio audiovisual. También busca generar oportunidades para artistas, técnicos y empresas locales, con beneficios potenciales para sectores como el hospedaje y el transporte.

JGH