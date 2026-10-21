Lerma sigue sin agua en Campeche por falla de CFE; aún no hay fecha para restablecer el servicio

Los habitantes del poblado de Lerma, en Campeche, continúan sin suministro de agua potable debido a una falla en la infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que mantiene fuera de operación los equipos de bombeo de los pozos Chulbac 1 y 2, informó este miércoles 21 de octubre el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche.

Noticia Destacada Falla eléctrica afecta suministro de agua potable en Lerma, Campeche; ¿cuándo se restablecerá?

La suspensión del servicio continúa luego de que previamente se advirtieran afectaciones en el abastecimiento de agua para esta comunidad. Sin embargo, el organismo municipal confirmó que la CFE todavía no ha reparado la infraestructura eléctrica, situación que impide reactivar los equipos encargados de distribuir el líquido a los habitantes.

A través de un aviso dirigido a la ciudadanía, el SMAPAC explicó que, sin energía eléctrica, resulta imposible poner en funcionamiento los sistemas de bombeo. Asimismo, señaló que mantiene comunicación y seguimiento constante con la CFE para solicitar que los trabajos de reparación se realicen lo antes posible y evitar que se prolongue la falta de agua en el poblado.

¿Cuándo regresará el agua potable a Lerma?

Hasta el momento, no existe una hora confirmada para el restablecimiento del suministro, debido a que la reactivación de los pozos Chulbac 1 y 2 depende de que la CFE solucione la falla eléctrica. El SMAPAC aseguró que, una vez recuperada la energía, pondrá nuevamente en operación los equipos de bombeo para reanudar el abastecimiento de agua potable.

Mientras tanto, los habitantes de Lerma deberán permanecer atentos a los próximos avisos del organismo municipal, que se comprometió a informar sobre los avances en la reparación y la recuperación del servicio.

JGH