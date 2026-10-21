Baches ocultos por lluvias aumentan ponchaduras en Champotón; rescates cuestan más de 500 pesos

De acuerdo con algunas vulcanizadoras ubicadas sobre la ampliación Carlos Sansores, las ponchaduras de llantas representan uno de los servicios más frecuentes en esta temporada de lluvias, atendiendo diariamente entre tres y cuatro reportes aproximadamente.

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Así lo destacó José Chan Puc, quien comentó que, aunque no existe una cifra exacta de los servicios que se realizan en esta temporada, las ponchaduras representan buena parte del trabajo cotidiano debido a las condiciones que presentan varias arterias dentro de la ciudad, incluyendo tramos carreteros.

Explicó que las lluvias dificultan la visibilidad de baches en la ciudad, mientras que la presencia de clavos, vidrios y otros objetos son los principales problemas en las orillas de carreteras.

En la lluvia hay más ponchaduras en los baches que no se ven, y en las carreteras, en las orillas, hay clavos, vidrios y eso provoca dichas afectaciones en llantas de vehículos pequeños.

Los servicios de rescate carretero por ponchadura se cotizan por encima de los 500 pesos. / Jorge May

En cuanto a las tarifas, Chan Puc detalló que el costo de los servicios varía dependiendo del tipo de vehículo y del trabajo que se requiera. En el caso de los camiones, la atención tiene un precio aproximado de 200 pesos, mientras que para vehículos pequeños está entre 80 y 100 pesos.

Sobre los rescates, comentó que estos llegan a variar dependiendo de las distancias, no obstante, dijo, siempre superan los 500 pesos, cantidad que solo aplica para el servicio de rescate, por lo que el parchado o cambio de llantas se cobra aparte.

JGH