Inundaciones en Champotón amenazan con encarecer la hoja de plátano y flores para Día de Muertos

Locatarios del mercado Pavón Góngora en Champotón mantienen sus expectativas de ventas para la celebración de Día de Muertos, sin embargo, las recientes lluvias e inundaciones en algunas zonas del municipio podrían repercutir en la disponibilidad y el precio de algunos productos.

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Así lo externó Sofía Pérez al comentar que uno de los productos que podría registrar un aumento en su costo sería la hoja de plátano y las flores.

Quizá pueda subir un poco de precio, porque están inundados los platanales en la zona del antiguo Pocito, ahora conocido como El Cerrito, en Champotón, explicó.

De igual forma, dijo que las tradicionales flores que se utilizan para adornar los altares también han resultado afectadas por el exceso de agua, en la zona de las montañas igual hay mucha agua, te llega hasta la cintura, esta situación igual podría incrementar sus costos ante la alta demanda que se espera para estas fechas, añadió.

A pesar de las dificultades, Sofía Pérez manifestó su esperanza de que las ventas durante el 1 y 2 de noviembre sean favorables para los locatarios del mercado local.

Durante la estancia en el principal centro de abasto, los locatarios invitaron a sus clientes a realizar sus compras con anticipación para que no les ganen las prisas y los posibles ajustes.

JGH