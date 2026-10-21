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Pipa cargada de combustible queda hundida en carretera Campeche-Lerma; moviliza a bomberos

Una pipa con combustible quedó parcialmente hundida en un registro sobre la carretera Campeche-Lerma. Bomberos acudieron al lugar y descartaron fugas o riesgos mayores.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

21 de oct de 2026

1 min

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Una pipa cargada con combustible sufrió un incidente en la vía pública.
Una pipa cargada con combustible sufrió un incidente en la vía pública. / Dismar Herrera

Una pipa con combustible quedó parcialmente hundida en un registro sobre la carretera Campeche, Lerma, en una zona donde se estacionan las unidades que abastecen de combustible a la termoeléctrica.

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Dicho incidente movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos para verificar que no existiera algún riesgo. Al llegar, los bomberos realizaron una inspección para descartar algún peligro relacionado con la unidad.

Sin embargo, tras confirmar que la situación no representaba un riesgo, los elementos de emergencia se retiraron del lugar, sin que se reportaran personas lesionadas durante el incidente.

Hasta el momento, no se han precisado las causas por las que la unidad quedó parcialmente hundida, ni se ha informado sobre las maniobras para retirarla del registro donde quedó atorada.

JGH

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