Francisco Ac Ordóñez deja el Tribunal Electoral de Campeche tras siete años; Ingrid Pérez Campos asumirá la Presidencia

El Tribunal Electoral del Estado iniciará su renovación el próximo 24 de octubre, fecha en que concluirá el periodo de siete años del magistrado presidente Francisco Javier Ac Ordóñez. Por decisión del Pleno, la magistrada Ingrid René Pérez Campos asumirá provisionalmente la Presidencia a partir de ese día, mientras el Senado de la República deberá emitir una nueva convocatoria para elegir a quien ocupará definitivamente la magistratura vacante.

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Ac Ordóñez explicó que la ausencia definitiva deberá notificarse al Senado, autoridad facultada para designar a quienes integran el órgano jurisdiccional. En tanto se realiza el procedimiento, la legislación contempla mecanismos de suplencia para garantizar la continuidad de las funciones del Tribunal.

La nueva designación corresponderá al Senado, que deberá convocar a las personas interesadas en participar por la magistratura, cuyo periodo será de siete años. El magistrado saliente señaló que este tipo de vacantes no representa una situación inédita, pues existen antecedentes de ausencias que han sido atendidas conforme a las disposiciones constitucionales y legales.

Al hacer un balance de su gestión, Ac Ordóñez aseguró que el TEEC registra una efectividad del 95 por ciento en sus resoluciones. Detalló que, de 161 sentencias emitidas durante el periodo informado, 153 se mantuvieron firmes, siete fueron revocadas y una más tuvo una revocación parcial.

El magistrado saliente reportó un 95 por ciento de efectividad en las sentencias emitidas durante su gestión. / Alejandro Balan

También destacó que el 100 por ciento de los juicios de inconformidad relacionados con el Proceso Electoral 2023, 2024 fueron confirmados, por lo que afirmó que deja un Tribunal fortalecido y con avances en profesionalización y capacitación.

No obstante, reconoció que todavía quedan 19 asuntos pendientes de resolución, actualmente en trámite, entre juicios de la ciudadanía, procedimientos especiales sancionadores, recursos de apelación y juicios generales. Aclaró que estos expedientes serán resueltos próximamente.

Advirtió, además, que el trabajo jurisdiccional podría incrementarse rumbo al Proceso Electoral de 2027, previsto para iniciar en diciembre, debido a que el Instituto Electoral del Estado mantiene 64 quejas pendientes de atención que eventualmente podrían derivar en medios de impugnación.

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El magistrado consideró que el próximo proceso representará un reto por su magnitud y por la incorporación de la nueva Junta Municipal de Los Laureles. Al concluir su encargo, sostuvo que su principal legado es la consolidación institucional y la garantía de los derechos político electorales de la ciudadanía campechana.

JGH