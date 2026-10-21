Investigan presunto maltrato animal en Campeche tras hallar un gallo muerto frente a una escuela

La Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas de Campeche inició una investigación tras el hallazgo de un gallo muerto, cuyo cuerpo fue abandonado sobre la escarpa frente a una escuela. Aunque inicialmente el caso fue reportado como posible maltrato animal, las primeras indagatorias apuntan a que el ave pudo haber sido atacada por un perro.

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El hecho fue denunciado a través del número de emergencias 911, lo que motivó la intervención de las autoridades ministeriales. Por instrucciones del vicefiscal Alexandro Brown, elementos de la Policía Ministerial realizaron el levantamiento del cuerpo para practicarle una necropsia y determinar las causas de su muerte.

De acuerdo con la información compartida por la dependencia, el gallo habría sido atacado por un perro, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada. Las autoridades señalaron que las partes involucradas ya fueron contactadas para esclarecer lo ocurrido, mientras continúa la integración de la carpeta de investigación para determinar si el caso será judicializado o canalizado a mecanismos alternativos.

¿Cuáles son las sanciones por maltrato animal en Campeche?

La Vicefiscalía recordó que el maltrato animal puede castigarse con multas de hasta 35 mil pesos y penas de prisión de seis meses a cinco años, dependiendo de las circunstancias del caso. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha precisado la ubicación de la escuela donde fue encontrado el animal.

JGH