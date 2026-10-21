Balean a adolescente de 17 años en Champotón; agresores en motocicleta se dan a la fuga

Una persona del sexo masculino, identificada con las iniciales A.B.C., de aproximadamente 17 años de edad, resultó con heridas por impactos de arma de fuego tras un presunto altercado registrado en la localidad de Villa de Guadalupe, perteneciente al municipio de Champotón.

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De acuerdo con los primeros datos recabados, los hechos ocurrieron cuando dos personas a bordo de una motocicleta se habrían aproximado a su víctima para luego dispararle a su objetivo y posteriormente darse a la fuga.

Hasta el momento, las circunstancias que originaron la agresión no han sido esclarecidas, y tampoco hay reportes de personas detenidas o sospechosas.

Tras resultar lesionado, A.B.C., de aproximadamente 17 años, originario de la localidad antes referida, fue trasladado de emergencia a la cabecera de Champotón, donde fue ingresado al Hospital IMSS-Bienestar para su respectiva valoración.

Sin embargo, hasta ahora no hay detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni de su estado actual de salud. Trascendió que, más tarde, fue trasladado de emergencia a la capital campechana.

JGH