Exigen más recursos para atender el cáncer de mama en Campeche; denuncian carencias en hospitales

La Comisión de Salud del Congreso del Estado arremetió contra las instituciones del sector salud por el desinterés que afirmó existe en la atención del cáncer de mama, cuya incidencia en Campeche aumentó a 246 casos durante 2026, cifra que supera los 204 registrados en el mismo periodo del año pasado.

Noticia Destacada Campeche acumula 246 casos de cáncer de mama y ocupa el segundo lugar peninsular

La tercera vocal de dicha comisión, la diputada Delma Rabelo Cuevas, condenó que, mientras aumentan los diagnósticos de esta enfermedad, que afecta principalmente a mujeres, pero también a hombres, las acciones de prevención y atención siguen siendo insuficientes. Advirtió que de poco sirven las reformas a las leyes, las iniciativas y los exhortos aprobados en el Congreso del Estado si en hospitales, clínicas y unidades médicas faltan medicamentos, insumos, equipos y personal para atender a los pacientes.

Señaló que la Secretaría de Salud, SSA, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el IMSS-Bienestar deben involucrarse realmente en el combate a este padecimiento, mediante presupuesto suficiente, tratamientos y campañas que permitan detectar oportunamente nuevos casos.

“Podemos presentar muchísimas propuestas, muchísimas iniciativas para tratar de prevenir aún más esta situación, pero sin presupuesto, sin medicamentos, sin que se involucre de verdad lo que debe de hacer este Gobierno para poder darle la batalla a esta enfermedad, mucho no vamos a poder hacer desde aquí”, sentenció.

Rabelo Cuevas también cuestionó el alcance de las campañas de prevención, al recordar que anteriormente había unidades móviles que recorrían municipios y comunidades para realizar mastografías y otros estudios. Actualmente, sostuvo, muchas mujeres desconocen dónde pueden acceder a estos servicios, incluso cuando existen opciones gratuitas en hospitales públicos.

Indicó que, como diputada, recibe numerosas solicitudes de apoyo para gestionar mastografías, al grado de que integrantes del Congreso se organizaron para donar estudios ante las dificultades que enfrentan las pacientes para acceder a ellos.

Pidió a las autoridades sanitarias difundir ampliamente los servicios disponibles y garantizar que lleguen a quienes los necesitan, pues la falta de información y las limitaciones económicas impiden que muchas mujeres se realicen estudios preventivos.

La legisladora también cuestionó el simbolismo del llamado Mes Rosa, al señalar que “el cáncer no es rosa”, sino una lucha permanente para quienes lo padecen o lo han padecido, así como para sus familias.

Finalmente, afirmó que existe desinterés del Gobierno de Morena por la salud y advirtió que, mientras no haya empatía, recursos y acciones concretas, las propuestas legislativas serán insuficientes frente al avance de la enfermedad.

JGH