Campeche acumula 246 casos de cáncer de mama y ocupa el segundo lugar peninsular

Campeche registra 246 casos de cáncer de mama en lo que va de 2026, de los cuales 237 corresponden a mujeres y nueve a hombres. Esta cifra supera los 204 diagnósticos reportados durante el mismo periodo de 2025, de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno de México.

Según el más reciente reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), el incremento es de 42 casos, equivalente a un 20.6 por ciento respecto al acumulado del año anterior. Tan solo en la última semana se diagnosticaron seis nuevos casos en el Estado, lo que evidencia la persistencia de esta enfermedad y la importancia de reforzar la detección oportuna.

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En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, conmemorado el 19 de octubre, las cifras también llaman la atención sobre los hombres. Aunque la incidencia es considerablemente menor que en las mujeres, los nueve diagnósticos de tumor maligno de mama registrados en este grupo confirman que también pueden desarrollar la enfermedad.

A nivel peninsular, Campeche, Yucatán y Quintana Roo suman 819 casos de cáncer de mama durante 2026, de los cuales 807 corresponden a mujeres y 12 a hombres. Yucatán ocupa el primer lugar regional, con 340 casos; Campeche se ubica en segundo lugar, con 246, y Quintana Roo, en tercero, con 233.

Mientras Yucatán y Quintana Roo mantienen cifras inferiores a las de 2025, Campeche ya superó su registro del año pasado. Yucatán acumula 338 casos en mujeres y dos en hombres, frente a 358 diagnósticos en total durante 2025. Por su parte, Quintana Roo registra 233 casos, frente a los 300 reportados en el mismo periodo del año anterior.

También destaca la diferencia en los diagnósticos entre hombres: Campeche registra nueve casos, mientras que Yucatán reporta dos y Quintana Roo, uno. En conjunto, los varones representan 12 de los 819 casos registrados en la región.

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En el ámbito nacional, Campeche ocupa el lugar 23, empatado con San Luis Potosí, con 246 casos acumulados, de acuerdo con el comparativo de las 32 Entidades federativas.

Esta posición no resta importancia al aumento registrado en el Estado, que contabiliza 42 casos más que en el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 20.6 por ciento. Además, los seis nuevos diagnósticos de la última semana refuerzan la necesidad de fortalecer las estrategias de detección y seguimiento médico.

El cáncer de mama es uno de los tumores malignos más frecuentes en México y constituye la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres. La detección temprana permite identificar la enfermedad en etapas iniciales, mejorar el pronóstico y ampliar las posibilidades de éxito del tratamiento.

La Ssa federal recomienda la autoexploración mensual de las mamas a partir de los 20 años, con el propósito de identificar cambios, bultos, hundimientos o alteraciones en la piel y los pezones. A partir de los 25 años, se aconseja realizar anualmente una exploración clínica por personal de salud capacitado, mientras que desde los 40 años puede indicarse una mastografía de tamizaje, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias, los factores de riesgo y la valoración médica.

La periodicidad de estos estudios depende de la edad y de las indicaciones médicas. En algunos casos, las mastografías pueden realizarse cada dos años o anualmente, particularmente a partir de los 50 años.

La dependencia federal también exhorta a la población a mantener hábitos saludables, acudir a las unidades médicas para las revisiones correspondientes y no ignorar los cambios en las mamas. Aunque la autoexploración no sustituye la evaluación profesional ni los estudios de imagen, puede ayudar a identificar alteraciones que requieren atención médica.