Automovilista embiste una motocicleta en el entronque a Chiná; hay dos heridos

Dos lesionados y daños materiales de regular cuantía fue el saldo de un choque por alcance registrado en el entronque al poblado de Chiná en Campeche, donde una motocicleta en la que viajaban dos trabajadores de la construcción fue impactada por un automóvil.

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El accidente ocurrió sobre el Periférico Pablo García y Montilla, donde el conductor de un automóvil no guardó su distancia de seguridad y chocó por alcance la motocicleta, provocando que sus dos ocupantes salieran proyectados varios metros sobre la carretera.

Los jóvenes, quienes se desempeñan como ayudantes de albañil, sufrieron golpes en brazos y piernas tras el impacto.

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Debido a ello, fue necesaria la intervención de paramédicos del Sector Salud, quienes les brindaron atención prehospitalaria, donde ninguno presentó lesiones de consideración.