Alerta por sarampión en Campeche: confirman 18 casos en 2026, más que el año pasado

A poco más de dos meses de que concluya el 2026, Campeche ya superó el número de contagios de sarampión registrados durante todo el año pasado, reflejando que la circulación del virus Morbillivirus mantiene encendidas las alertas sanitarias en la entidad.

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De acuerdo con la Secretaría de Salud, SSA, del Gobierno de México, a la fecha se han confirmado 18 casos de esta enfermedad en Campeche, uno más que en el reporte anterior y uno por encima de los 17 contagios registrados durante todo 2025, lo que evidencia la persistencia de la transmisión de la enfermedad.

El reporte federal indica que en el estado se han notificado 75 casos de Enfermedad Febril Exantemática, EFE, en lo que va del año, de los cuales 18 fueron confirmados como sarampión. Al sumar los registros de 2025 y 2026, Campeche acumula 35 casos confirmados, sin que hasta el momento se hayan reportado defunciones asociadas a la enfermedad.

Q. ROO CON MÁS CONTAGIOS

En la Península de Yucatán se contabilizan 483 casos confirmados durante 2025 y 2026. Quintana Roo concentra la mayor carga con 403 contagios, equivalentes al 83.4 por ciento del total regional, le sigue Yucatán con 45 casos, 9.3 por ciento, mientras que Campeche registra 35 casos acumulados, que representan el 7.2 por ciento.

Campeche figura entre las entidades con menor incidencia de casos a nivel nacional. / Especial

En cuanto a la mortalidad, ninguna de las tres entidades de la península reporta defunciones por sarampión, de acuerdo con el informe epidemiológico federal.

A nivel nacional, Campeche se ubica entre las entidades con menor número de contagios confirmados. Durante 2026, los estados con más casos son Jalisco con 7 mil 289, Chihuahua con mil 609, Chiapas con 969, Ciudad de México con mil 33 y Durango con 737, según los registros de la tabla federal.

En todo el país, la Secretaría de Salud, SSA, Federal acumula 13 mil 718 casos confirmados durante 2026, además de 30 mil 469 casos notificados de Enfermedad Febril Exantemática. En el mismo periodo se han registrado 23 defunciones. Al sumar los registros de 2025 y 2026, México alcanza 20 mil 332 contagios confirmados y 50 fallecimientos asociados al sarampión, cifras que mantienen al país frente a un importante repunte de la enfermedad.

JGH