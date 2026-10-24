Choque entre dos autos deja daños materiales en Ciudad del Carmen

El percance ocurrió sobre la avenida 31, en Ciudad del Carmen; no se reportaron personas lesionadas y los conductores llegaron a un acuerdo mediante sus aseguradoras.

Un percance vial entre dos automóviles particulares se registró en la Glorieta del Camarón, sobre la avenida 31, donde la falta de distancia entre las unidades habría provocado una colisión que dejó daños materiales de consideración moderada, sin que se reportaran personas lesionadas.

Dos autos protagonizaron un choque en la Glorieta del Camarón, sobre la avenida 31 de Ciudad del Carmen; no hubo personas lesionadas

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de un automóvil MG de color rojo, con placas de circulación DJF-789-C del estado de Campeche, presuntamente no guardó la distancia adecuada e impactó contra la parte posterior de un Nissan Sentra de modelo antiguo, color verde, con matrícula DHM-752-B, también del estado de Campeche.

A consecuencia del impacto, el vehículo verde presentó daños en la fascia trasera, mientras que el automóvil rojo registró afectaciones menores en la parte frontal. Pese al golpe, ambos conductores resultaron ilesos y no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Tras la colisión, las unidades quedaron atravesadas dentro de la glorieta, lo que generó algunas complicaciones para los automovilistas que circulaban por este punto de la ciudad, mientras los involucrados esperaban la llegada de los representantes de sus respectivas aseguradoras.

Dos autos protagonizaron un choque en la Glorieta del Camarón, sobre la avenida 31 de Ciudad del Carmen; no hubo personas lesionadas

Finalmente, los conductores lograron llegar a un acuerdo para el pago de los daños materiales, por lo que, una vez concluidos los trámites correspondientes, retiraron los vehículos y liberaron la circulación.

El incidente quedó únicamente en daños materiales, sin que fuera necesario proceder legalmente contra alguno de los involucrados, al resolverse la situación mediante el acuerdo entre ambas partes y sus aseguradoras.