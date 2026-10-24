Hombre muere bajo custodia de la Fiscalía en Ciudad del Carmen; familiares exigen esclarecer los hechos

La Fiscalía General del Estado de Campeche informó durante la mañana de este sábado sobre el fallecimiento de un hombre al interior de sus instalaciones en Ciudad del Carmen, mientras se encontraba bajo custodia de la propia dependencia. El caso generó preocupación entre sus familiares, quienes solicitaron una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron responsabilidades.

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El hombre fue identificado por sus familiares como Manuel B. J., de aproximadamente 60 años de edad, quien habría sido detenido durante la madrugada de este sábado en su domicilio por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, señalado por presuntos hechos relacionados con agresiones y lesiones.

De acuerdo con lo manifestado por sus familiares, el fallecimiento habría ocurrido cuando el hombre permanecía bajo resguardo de las autoridades ministeriales. Sus allegados señalaron que, según la información de la que disponen, presuntamente se habría tratado de un suicidio; sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado públicamente una causa oficial de muerte.

La Fiscalía General del Estado aún no confirma de manera oficial la causa exacta del deceso. / Especial

Los familiares también indicaron que Manuel padecía problemas de presión arterial y aseguraron que habían logrado comunicarse con él apenas unas horas antes de conocer lo sucedido. Ante estas circunstancias, solicitaron a las autoridades competentes que se realicen todas las diligencias necesarias para determinar con precisión cómo ocurrió el fallecimiento y esclarecer las condiciones en las que se encontraba bajo custodia.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la Vicefiscalía General Regional con sede en Ciudad del Carmen expresó sus condolencias a los familiares del fallecido e informó que estos fueron notificados de manera inmediata tras los hechos.

Asimismo, la institución señaló que se llevarán a cabo las investigaciones ministeriales correspondientes, además de un dictamen pericial que permita establecer las causas y circunstancias del deceso. Como parte de las diligencias, también se revisarán las condiciones en las que ocurrió el fallecimiento y la actuación del personal encargado de la custodia del hombre.

La dependencia indicó que estas acciones tienen como finalidad esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder conforme a los resultados de las investigaciones.

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Finalmente, la Fiscalía manifestó que dará a conocer la información que legalmente pueda hacerse pública conforme avancen las indagatorias, con respeto a la dignidad de la persona fallecida, la privacidad de sus familiares y el debido proceso. Por ahora, la causa oficial del fallecimiento permanece pendiente de confirmación.

JGH