Choque entre camión y auto deja fuertes daños en Chechén Antiguo

El accidente ocurrió en los semáforos de la avenida Belisario Domínguez, en el cruce con Puerto de Progreso; no se reportaron personas lesionadas y los involucrados llegaron a un acuerdo mediante sus aseguradoras.

Cuantiosos daños materiales fue el saldo de una colisión entre una camioneta Ford Super Duty equipada con sistema de refrigeración Thermo King y un automóvil particular Mazda de color blanco, registrada en los semáforos de Chechén Antiguo, sobre la avenida Belisario Domínguez, en el cruce con la calle Puerto de Progreso, en los límites de la colonia Plutarco Elías Calles.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de la unidad Ford Super Duty, perteneciente a la compañía Qualitas y con placas de circulación PX-8293-A del estado de Nuevo León, presuntamente intentó rebasar en la zona de los semáforos e impactó el costado izquierdo de un automóvil Mazda blanco, con matrícula DGK-335-C del estado de Campeche, conducido por una mujer.

A consecuencia del golpe, el vehículo particular presentó daños considerables en el neumático, la fascia y la salpicadera del lado afectado, lo que generó preocupación por las condiciones en las que quedó la unidad.

Un camión Ford Super Duty equipado con Thermo King y un Mazda blanco protagonizaron un choque en el cruce de la avenida Belisario Domínguez y Puerto de Progreso, en Chechén Antiguo.

Pese a lo aparatoso del impacto, no se tuvo registro de personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de los involucrados a un centro médico.

Tras el accidente, ambas unidades permanecieron sobre los carriles de circulación, lo que ocasionó obstrucciones momentáneas y complicaciones para los automovilistas que transitaban por este sector de la ciudad.

La situación se mantuvo hasta la llegada de los peritos de tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes y recabaron evidencia fotográfica para documentar la posición de los vehículos y los daños ocasionados.

Una vez concluida la intervención inicial de las autoridades, se solicitó a los conductores orillar sus unidades para liberar la circulación y permitir que los representantes de las aseguradoras llevaran a cabo las evaluaciones correspondientes.

Un camión Ford Super Duty equipado con Thermo King y un Mazda blanco protagonizaron un choque en el cruce de la avenida Belisario Domínguez y Puerto de Progreso, en Chechén Antiguo.

Finalmente, los involucrados lograron llegar a un acuerdo para la reparación y el pago de los daños materiales mediante sus respectivos seguros, evitando que el caso derivara en mayores complicaciones legales.

El incidente quedó limitado a daños materiales, aunque volvió a poner de manifiesto la importancia de conducir con precaución, especialmente en los cruces semaforizados, donde las maniobras de rebase pueden representar un riesgo para los demás usuarios de la vía pública.