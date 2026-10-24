Niña de 11 años es hospitalizada en estado grave tras incidente en Terranova, Campeche

Una menor de 11 años de edad fue trasladada de emergencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que presuntamente intentara causarse lesiones en el fraccionamiento Terranova, en Campeche.

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De acuerdo con la información disponible, fueron sus familiares quienes solicitaron la intervención de los servicios de emergencia al percatarse de lo ocurrido, por lo que se movilizaron de inmediato unidades de auxilio para atender la situación.

La niña recibió atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladada a bordo de una ambulancia al nosocomio del IMSS, donde quedó bajo estricta observación médica debido a la gravedad de su estado de salud.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias del incidente ni sobre la evolución de la menor, cuyo estado médico fue reportado como grave.

JGH