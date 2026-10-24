Motociclista termina hospitalizado tras chocar contra una combi en Campeche

En el barrio de Guadalupe, un motociclista resultó lesionado luego de impactarse contra una combi de transporte público, cuyo conductor no realizó su alto al incorporarse a la avenida Miguel Alemán.

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Los hechos ocurrieron cuando el motociclista circulaba sobre dicha avenida con dirección al muelle Siete de Agosto, mientras que la combi salió de la calle 45 con rumbo a la avenida Gobernadores, sin percatarse del paso de la moto.

La combi cortó la circulación de la motocicleta al salir sin la debida precaución. / Dismar Herrera

El impacto proyectó al motociclista contra el pavimento, donde sufrió lesiones de consideración en la pierna izquierda y en la región cervical.

Tras recibir atención prehospitalaria en el sitio, el herido fue trasladado a un hospital para su valoración médica especializada, mientras que el caso fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades legales.

JGH