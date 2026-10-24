Detienen a cinco presuntos cobradores “gota a gota” en Sihochac, Champotón; habrían encañonado a una deudora

Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad se registró en la junta municipal de Sihochac, municipio de Champotón, tras el reporte de presuntas amenazas en un predio particular por parte de un grupo de cobradores.

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De acuerdo con reportes preliminares, al menos cinco ciudadanos de origen colombiano dedicados a los créditos conocidos como “gota a gota” fueron detenidos por las autoridades.

El hecho ocurrió este sábado sobre la calle Rocha, luego de que los sujetos presuntamente encañonaron y amenazaron a una deudora en las afueras de su domicilio particular para exigir el pago del préstamo.

Trascendió que a los detenidos se les aseguraron dinero en efectivo y armas de fuego, las cuales fueron localizadas al interior de un automóvil Chevrolet tipo Spark de color negro, con placas de circulación del estado de Campeche. Los presuntos extorsionadores fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para el deslinde de responsabilidades.

JGH