Pleito entre líderes de agrupaciones de mandaditos moviliza a motociclistas en Ciudad del Carmen

La disputa por una base de trabajo habría originado una confrontación verbal que terminó a golpes frente a una pizzería ubicada sobre la avenida 56, en Ciudad del Carmen.

Una fuerte confrontación entre presuntos líderes de dos agrupaciones de motociclistas dedicados al servicio de mandaditos se registró a las afueras de la conocida pizzería “Pizza Pizza”, ubicada sobre la avenida 56, entre calle 47, en la colonia Fátima, en Ciudad del Carmen.

De acuerdo con versiones de testigos, integrantes de ambas agrupaciones coincidieron en el establecimiento y presuntamente comenzaron a discutir por la base de trabajo.

Lo que inicialmente habría sido un intercambio de reclamos, gritos y palabras altisonantes fue subiendo de tono hasta que dos hombres, identificados como presuntos líderes de los grupos, comenzaron a golpearse frente al lugar.

La situación generó expectación entre quienes se encontraban en la zona, mientras que más motociclistas comenzaron a llegar al sitio, aumentando la concentración de integrantes de ambas agrupaciones y la tensión en los alrededores del establecimiento.

Después de la agresión física entre los dos involucrados, el conato de enfrentamiento comenzó a disminuir y una de las agrupaciones optó por retirarse del lugar, lo que permitió que la situación se calmara.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas o posibles denuncias derivadas de estos hechos.

El incidente ocurre en un contexto de creciente presencia de motociclistas dedicados a los servicios de entregas y mandaditos en Ciudad del Carmen, donde cada vez es más común observar unidades rotuladas con los nombres y distintivos de distintas agrupaciones que ofrecen este tipo de servicio.

La confrontación vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener la convivencia y resolver las diferencias relacionadas con los espacios de trabajo por vías pacíficas, a fin de evitar que las disputas entre agrupaciones escalen a situaciones que pongan en riesgo la integridad de sus integrantes o de terceros.