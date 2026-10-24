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Detienen a extranjero acusado de intentar robar mercancía en Chedraui de Playa del Carmen

Un hombre fue retenido por seguridad privada de Chedraui en Playa del Carmen, acusado de intentar sustraer mercancía; elementos de la SSC acudieron para trasladarlo ante las autoridades.

Por Gustavo Escalante

24 de oct de 2026

1 min

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Detienen a sujeto extranjero por presunto robo en supermercado de Playa del Carmen
Detienen a sujeto extranjero por presunto robo en supermercado de Playa del Carmen / Especial

Personal de seguridad privada de una tienda comercial en Playa del Carmen retuvo a un sujeto presuntamente de origen cubano, acusado de haber sustraído diversos artículos. El hombre fue entregado a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para el deslinde de responsabilidades.

La víctima fue identificada como Manuel B. J., detenido durante la madrugada por presuntas agresiones.

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De acuerdo con información preliminar, los hechos se reportaron en la tienda Chedraui, ubicada sobre la carretera federal 307, a la altura de la avenida Primera de la ciudad, donde los colaboradores del establecimiento detuvieron al individuo al percatarse de que presuntamente intentaba sustraer mercancía.

Luego de que el personal del comercio solicitara la intervención de las autoridades a través del número de emergencias 911, poco después se presentaron los oficiales de la SSC y confirmaron la custodia del hombre retenido, cuya identidad no fue dada a conocer.

Los agentes policiales trasladaron al acusado ante la autoridad competente para determinar su situación legal. En el lugar trascendió que el hombre es de origen cubano, aunque se desconoce su estatus migratorio en el país. Asimismo, los colaboradores de la tienda no precisaron qué tipo de productos habría intentado llevarse sin pagar.

JGH

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