Incendian camioneta de conocido dentista en la colonia Renovación de Ciudad del Carmen; investigan posible ataque

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas se registró durante las primeras horas de este martes en la colonia Renovación, segunda sección, luego del reporte de una camioneta que se incendiaba sobre la vía pública. El siniestro dejó cuantiosos daños materiales y generó sospechas de que el fuego pudo haber sido provocado de manera intencional.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Dos Bocas, por avenida Puerto de Campeche, donde una camioneta Chevrolet de color rojo, con placas de circulación DHW-608-C del estado de Campeche, comenzó a incendiarse en la parte trasera. En cuestión de minutos, las llamas se extendieron hasta el interior de la cabina, ocasionando severos daños en la unidad.

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Tras recibir el reporte, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para realizar las maniobras correspondientes y sofocar el fuego, mientras agentes de la Policía Estatal y de la Policía Municipal Preventiva acordonaron el área para evitar riesgos y facilitar las labores de los cuerpos de emergencia.

Aunque los rescatistas lograron controlar las llamas, los daños materiales ya eran considerables. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el propietario de la camioneta sería un conocido dentista de la isla, quien presuntamente sospecha que el incendio estaría relacionado con un conflicto personal con su expareja sentimental. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y deberá ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes.

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Ante la posibilidad de que se trate de un incendio provocado, se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado de Campeche para llevar a cabo las diligencias necesarias, determinar el origen del fuego y establecer si existe responsabilidad de alguna persona en estos hechos.

Serán las autoridades ministeriales las encargadas de esclarecer las causas del siniestro y determinar si se trató de un accidente o de un acto intencional.