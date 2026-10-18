Identifican a Gaby Mendoza, fallecido dentro del motel Amazonas; investigan posible homicidio

Como Gaby Mendoza fue identificado el hombre que perdió la vida dentro de una habitación del motel Amazonas, ubicado sobre la avenida Camarón, en Ciudad del Carmen. De acuerdo con la información preliminar, la causa de muerte habría sido asfixia mecánica, por lo que las autoridades investigan el caso bajo la posible comisión de un homicidio.

Tras las diligencias correspondientes, se confirmó la identidad del hoy occiso, quien había llegado al establecimiento a bordo de un automóvil Chevrolet Spark, color rojo, con placas de circulación del estado de Campeche. La unidad permaneció dentro del espacio de estacionamiento correspondiente a la habitación que ocupaba.

La identidad del hoy occiso es Gaby Mendoza. / Por Esto.

Las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento, así como para establecer la identidad y el paradero de la persona que presuntamente se encontraba con Gaby Mendoza al momento de los hechos.

Mientras avanzan las indagatorias, familiares, amigos y conocidos se reúnen para darle el último adiós en su domicilio, ubicado sobre la calle 37, entre la calle 62, en la colonia Playón, donde el fallecido también tenía un negocio de venta de alimentos durante las noches.

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