Penales de Campeche empeoran en evaluación de la CNDH por fallas en seguridad y servicios.

Campeche tiene penales inseguros para custodios y reclusos, con deficiencias en vigilancia, atención médica, alimentación e infraestructura que mantienen bajo cuestionamiento las condiciones de operación de sus dos centros penitenciarios, de acuerdo con información confirmada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Según información que obra en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) con corte en el 2025 de la CNDH, confirmó que redujo la calificación estatal de 6.23 puntos en 2024 a 5.94 del año pasado, señal de que persisten problemas en el sistema carcelario.

El Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen pasó de 6.31 a 6.08 puntos, mientras que San Francisco Kobén descendió de 6.16 a 5.80. Ambos establecimientos presentaron retrocesos, con problemas en alimentación, infraestructura, atención médica, vigilancia y programas de reinserción social.

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Uno de los hallazgos más preocupantes corresponde al personal penitenciario. Ninguno de los dos centros reportó contar con suficientes elementos de seguridad y custodia ni disponer de áreas de descanso adecuadas para sus trabajadores. Además, en uno de los establecimientos las autoridades consideraron insuficiente el salario del personal.

La falta de custodios representa un desafío para la vigilancia cotidiana, la prevención de incidentes violentos y la atención de emergencias dentro de las cárceles. Estas condiciones se suman a las deficiencias en capacitación, supervisión directiva y procedimientos disciplinarios detectadas por la CNDH.

En Ciudad del Carmen, el diagnóstico identificó problemas en la alimentación, el deterioro de las instalaciones, las condiciones de cocinas y comedores, así como limitaciones en la comunicación con el exterior. También señaló deficiencias en la separación entre procesados y sentenciados y escasez de actividades educativas, laborales y deportivas.

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En San Francisco Kobén, las observaciones incluyeron servicios médicos deficientes, problemas de higiene, áreas médicas insuficientes y condiciones inadecuadas en talleres y espacios comunes. El organismo también reportó deficiencias en la atención a personas con discapacidad, indígenas y personas que viven con VIH/SIDA.

En materia de seguridad, el DNSP 2025 registró dos incidentes violentos: un suicidio y una riña. Además, contabilizó tres decesos, aunque la información disponible no permite determinar si el suicidio está incluido entre esas muertes ni precisar sus causas.

El documento reportó cero homicidios, motines, fugas y casos de tortura o maltrato en las categorías correspondientes.

La evaluación también señaló deficiencias en la clasificación de la población penitenciaria, los mecanismos para presentar quejas por posibles violaciones a los derechos humanos y los programas para prevenir y tratar las adicciones.

Aunque Campeche tenía mil 67 personas recluidas para una capacidad instalada de mil 776 espacios, la disponibilidad de lugares no ha resuelto las carencias en servicios básicos, vigilancia y condiciones dignas.