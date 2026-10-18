Hallan a un hombre sin vida en una habitación de un motel en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de autoridades policiacas y cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada de este domingo en el motel Amazonas, ubicado sobre la avenida Camarón, en la esquina con la calle Corcovado, en los límites de la colonia Morelos y frente al panteón nuevo, luego de que se reportara el hallazgo de un hombre sin vida al interior de una de las habitaciones.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, fueron trabajadores de limpieza del establecimiento quienes localizaron al masculino tendido boca abajo dentro de una habitación de renta, sin que respondiera a los llamados, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

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Minutos después, paramédicos del grupo Nova arribaron al sitio para brindarle atención; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades competentes.

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al establecimiento y procedieron a acordonar el área para preservar la escena, mientras solicitaban la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche, encargado de llevar a cabo las diligencias ministeriales.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Campeche / Israel Lozano

Según información preliminar obtenida en el lugar, el hombre se encontraba acompañado por otra persona, quien presuntamente se retiró del establecimiento llevándose sus pertenencias. En el sitio habría quedado únicamente un vehículo de color rojo, estacionado en el garaje o espacio correspondiente a la habitación rentada.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el procesamiento de la escena, así como las diligencias para el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones correspondientes, donde se llevarían a cabo los procedimientos legales para determinar las causas del fallecimiento.

De manera extraoficial, trascendió que el hombre presuntamente trabajaba en una gasolinería de la ciudad; sin embargo, esta información no había sido confirmada oficialmente. Asimismo, hasta el momento de los hechos no se reportaba la presencia de familiares en el lugar.

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Serán las autoridades ministeriales las encargadas de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con el caso. Hasta el momento, no se había informado sobre personas detenidas.

Las investigaciones continuarán para establecer la identidad oficial del fallecido y conocer las causas de su muerte.