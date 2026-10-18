Motociclista resultó lesionada tras arrollar a un perro en la vía rápida de Ciudad del Carmen

Una mujer de aproximadamente 30 años resultó con lesiones de consideración y un perro perdió la vida durante un accidente registrado a temprana hora de este domingo sobre la vía rápida, frente al fraccionamiento Marina Canal, cuando la motociclista se dirigía a su centro de trabajo.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, la mujer conducía una motocicleta Italika de color negro con dirección hacia la glorieta del Chechén, cuando repentinamente un canino cruzó la vialidad de un extremo a otro, atravesándose en su trayectoria.

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La conductora no habría logrado evitar el impacto, por lo que terminó arrollando al animal y perdió el control de la unidad, cayendo violentamente sobre el pavimento. Como consecuencia del percance, sufrió lesiones severas en los brazos y el rostro, mientras que la motocicleta presentó daños materiales de consideración.

En tanto, el canino murió a consecuencia del impacto y quedó a un costado de la carretera, entre la maleza de la zona de acotamiento.

Tras el reporte de lo sucedido, familiares de la lesionada arribaron al lugar, donde también se presentaron elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes procedieron a abanderar el área para prevenir otro accidente y permitir las labores de auxilio.

El perro murió a consecuencia del impacto y quedó a un costado de la carretera / Israel Lozano

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a la mujer y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

La motocicleta quedó bajo resguardo de sus familiares, mientras que el cuerpo del animal permaneció en la zona de acotamiento.

Un accidente que también deja una reflexión sobre la responsabilidad de los animales en la vía pública. En este caso, al tratarse presuntamente de un perro sin propietario identificado en el lugar, la motociclista podría enfrentar dificultades para reclamar el pago de los daños materiales y los gastos médicos derivados del percance.

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La situación vuelve a poner sobre la mesa la importancia de mantener a las mascotas bajo supervisión y evitar que deambulen libremente por calles y avenidas, especialmente en vialidades de circulación rápida, donde un animal puede provocar un accidente con consecuencias graves tanto para los conductores como para el propio animal.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la identidad del propietario del canino ni sobre posibles acciones posteriores relacionadas con el incidente.