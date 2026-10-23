Detienen a cuatro hombres con presuntas armas de fuego y droga en Hopelchén, Campeche

Cuatro hombres fueron detenidos en la colonia Tamarindo, en la cabecera municipal de Hopelchén, Campeche, luego de que elementos de seguridad localizaran objetos con características de armas de fuego, un cartucho útil y sustancias similares al cannabis durante una inspección a la camioneta en la que viajaban.

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De acuerdo con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, los hechos ocurrieron sobre la calle 28, entre las calles 11 y 13, donde los agentes realizaron una revisión preventiva a una camioneta Ford F 150 de color café.

Durante la inspección, los policías encontraron en el interior del vehículo tres objetos con características de armas de fuego, un cartucho útil y sustancias con características similares al cannabis, por lo que procedieron al aseguramiento de los cuatro ocupantes y de los indicios localizados.

En el interior del vehículo hallaron tres objetos con apariencia de armas de fuego. / Especial

Tras la intervención, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, FGR, junto con la camioneta y los objetos asegurados, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de los cuatro hombres, la cantidad de sustancias aseguradas ni si los objetos localizados fueron confirmados como armas de fuego. Será la autoridad federal la encargada de determinar las posibles responsabilidades conforme avancen las investigaciones.

JGH