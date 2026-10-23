Hallan muerto a un hombre entre el monte en la carretera Champotón-Escárcega; presumen infarto

Mientras deambulaba entre el monte, una persona del sexo masculino, cuyos generales no han sido revelados, perdió la vida presuntamente tras sufrir un infarto fulminante, según los reportes preliminares.

Noticia Destacada Cateos por presunto narcomenudeo en Ciudad del Carmen dejan una adolescente y un hombre asegurados

El hecho ocurrió la noche de este viernes sobre la carretera federal Champotón Escárcega, a la altura del entronque de Ulumal.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Champotón, quienes se encargaron de abanderar el tramo, a la espera de la Fiscalía de Campeche.

También hicieron acto de presencia elementos de la Guardia Nacional, así como cuerpos de auxilio a cargo del personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias, SAMU, de Champotón.

Hasta el momento, se desconoce si el occiso era un campesino o era un indigente. De igual forma, tampoco se han revelado sus generales. El cuerpo fue levantado por el personal del Servicio Médico Forense, Semefo, para ser llevado al anfiteatro y realizar su necropsia de ley.

En la zona se mantiene una fuerte movilización tras el suceso. Uno de los primeros reportes indicó que esta persona había sido arrollada, sin embargo, esta versión fue descartada por las autoridades.

JGH