Niños de Hopelchén participan en el Día Mundial de las Misiones

Con el lema “Uno en Cristo, unidos en la Misión” niños de la Catequesis Infantil de la Parroquia de San Antonio de Padua de la ciudad de Hopelchén, participan este domingo en el desfile alusivo al DOMUND 2026 que es el Día Mundial de las Misiones, y tras recorrer más de un kilómetro llegaron al templo católico en el centro de la ciudad.

El desfile inició a las 9:30 horas en la esquina de la avenida Desiderio Ortegón Cauich por calle 28 en la colonia San Román, previo a la misa de las 10 de la mañana, y recorrió esa avenida y parte de la calle 23 hasta llegar al templo católico pasando por el parque principal.

El evento fue guiado por Aarón Caamal Poot Coordinador de la Catequesis Infantil, apoyado por el grupo de hombres y mujeres catequistas.

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Previo a la segunda misa dominical (la primera fue a las 8 de la mañana), los niños que estuvieron acompañados de sus respectivos catequistas, portaron globos, motas y playeras de cinco colores en alusión a los cinco continentes cuyos nombres también exhibieron con cartulinas Oceanía, África, Asia, América y Europa, y desfilaron con canciones católicas que reflejan la unidad universal, y hubo vehículos adornados igual con cinco colores diferentes.

Al llegar al templo católico fueron recibidos por el sacerdote David Vivas Hernández párroco de la Iglesia de San Antonio de Padua, quién posteriormente en su homilía señaló que, la Iglesia Católica es misionera por naturaleza y expresó que, todos los feligreses están llamados a participar en esa labor para engrandecer el catolicismo.

Agregó que, el Papa León XIV está encabezando una labor misionera por todo el mundo, y señaló que, los feligreses deben comprometerse a orar y ser misioneros para llevar la palabra de Dios y consolidar a la Iglesia Católica como la única que realiza esa labor en todos los territorios del planeta.

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Dijo que, hay mucha gente que no conoce a Jesucristo, por eso los fieles católicos deben ser verdaderos misioneros de la palabra de Dios, y corresponder el llamado del Padre de evangelizar al mundo, y señaló que, en esta Jornada Mundial de las Misiones los católicos no deben dejar que les roben la alegría de la evangelización e incitó “a sumergirnos en la alegría del Evangelio y a nutrir un amor que ilumine la vocación misionera”.

Por otro lado, se destaca que, el sábado por la tarde siempre en el marco del DOMUND que también quiere decir “Domingo Mundial” o “Domingo Misionero”, los niños participaron en el evento denominado “Rosario por las Misiones”, el cual se realizó en el atrio del templo católico de San Antonio de Padua, de esta ciudad.