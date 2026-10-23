17 coordinadores de Morena se suman al respaldo a Ariadna Montiel y piden investigar operativo en Chihuahua

Un total de 17 coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena expresaron su respaldo a Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido, luego de las acusaciones realizadas por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

Noticia Destacada Gobernadores de la 4T respaldan a Ariadna Montiel tras acusaciones de la mandataria de Chihuahua

En un pronunciamiento difundido este viernes 23 de octubre, los representantes morenistas rechazaron los señalamientos de la mandataria panista y exigieron que, en caso de existir pruebas de algún delito, sean presentadas ante las autoridades correspondientes. El documento se suma al respaldo expresado previamente por gobernadores de la Cuarta Transformación.

Entre los firmantes aparecen Pablo Gutiérrez Lazarus, coordinador estatal en Campeche, y Eugenio Segura Vázquez, representante de Quintana Roo, además de otros dirigentes de distintas entidades del país.

Rechazaron los señalamientos de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre ligas con el crimen. / Especial

¿Por qué los coordinadores de Morena respaldaron a Ariadna Montiel?

La controversia surgió después de que Maru Campos acusara públicamente a Montiel de presuntos vínculos con el narcotráfico, señalamientos que la dirigente nacional rechazó y que no han sido acreditados con pruebas públicas.

En el documento, los coordinadores defendieron la trayectoria de Montiel, especialmente su participación en los programas sociales del Gobierno federal, y cuestionaron que se formulen acusaciones sin sustento.

Asimismo, solicitaron esclarecer la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo realizado en Chihuahua sin autorización federal, al considerar necesario determinar quién permitió su intervención y bajo qué condiciones se llevó a cabo.

Finalmente, los firmantes reiteraron su respaldo a la dirigente morenista y llamaron a que las acusaciones sean investigadas por las instancias competentes, además de exigir que se esclarezcan los hechos relacionados con el operativo en Chihuahua.

JGH