Tragedia en Champotón: Joven perdió la vida en el ojo de agua de un balneario

Una persona del sexo masculino, identificado con los generales J.C. "N", de 19 años de edad falleció tras ahogarse en el ojo de agua del balneario de Ley de Reforma Agraria, ubicado en el municipio de Champotón.

El hecho generó una fuerte movilización en la zona, mientras se espera mayor información sobre las circunstancias en que ocurrió la lamentable tragedia.

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Tras los reportes, al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal (PM) de Champotón, quienes se encargaron de acordonar las inmediaciones del balneario.

Posteriormente, el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó del levantamiento del cuerpo, y lo traslado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) con sede en Champotón, donde se esperó la presencia de sus familiares.

Según testigos, el hoy occiso ingresó al agua para intentar rescatar a su compañera, quien presuntamente se encontraba en peligro de ahogarse; sin embargo, terminó perdiendo la vida.

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Trascendió que personas que se encontraban en el lugar lograron sacarlo del agua, mientras que algunos presentes cubrieron el cuerpo con una sábana para evitar que curiosos tomaran fotografías.

También se pudo confirmar que el joven J.C. "Ñ" de 19 años de edad, era originario de la cabecera municipal de Champotón.