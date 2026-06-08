Solo se refrescaba: hombre causa movilización al ser confundido con un ahogado en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró durante la tarde de este lunes en la zona de la Caleta, sobre la avenida Periférica Norte, luego del reporte de un hombre que se había lanzado a las aguas del estero, generando preocupación entre automovilistas y transeúntes.

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Los hechos ocurrieron a la altura del puente de la Caleta, en el cruce de la avenida Periférica Norte con la ampliación de la calle 47 y la avenida Malecón de la Caleta, donde ciudadanos alertaron a las autoridades tras observar a un masculino dentro del agua.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre, identificado como Benito y conocido por habitar en situación de calle, decidió ingresar a la Caleta para refrescarse ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y personal de emergencia arribaron al sitio para verificar la situación y descartar que se tratara de una persona en peligro de ahogamiento. Sin embargo, al llegar confirmaron que el individuo se encontraba nadando por voluntad propia.

Durante varios minutos, los agentes intentaron persuadir al hombre para que abandonara el agua y se pusiera a salvo. No obstante, hizo caso omiso a las indicaciones y continuó nadando de un extremo a otro de la Caleta, mientras era observado por curiosos y autoridades.

Finalmente, después de varios llamados por parte de los uniformados, Benito decidió dirigirse hacia la orilla. Una vez fuera del agua, se internó entre la maleza de la zona para evitar cualquier intervención o posible aseguramiento por parte de las autoridades.

Al confirmarse que el hombre ya no se encontraba en riesgo y que no requería atención médica, los cuerpos de emergencia concluyeron su intervención y se retiraron del lugar, restableciéndose la normalidad en la circulación y en la zona de la Caleta.

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JGH