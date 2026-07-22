Hombre ebrio cae al Río Champotón y es rescatado por ciudadanos

Anoche, una persona del sexo masculino, identificada con el apodo de Niko, integrante del llamado Escuadrón de la Muerte, se salvó de morir ahogado tras caer accidentalmente al Río Champotón.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas, a la altura de la avenida Revolución, en el malecón de Champotón.

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Afortunadamente, unas personas presentes en el sitio lograron auxiliarlo y ponerlo a salvo. Según testigos oculares, este sujeto se encontraba en estado de ebriedad y mientras estaba en el agua pedía ayuda de manera desesperada.

Finalmente, logró acercarse a la orilla y ser rescatado. Cabe mencionar que, cuando llegó la policía local, esta persona ya se había retirado del lugar. La gente asumió que se trató de una caída accidental.