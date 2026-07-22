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Campeche / Sucesos

Hombre ebrio cae al Río Champotón y es rescatado por ciudadanos

Un hombre identificado como Niko, integrante del Escuadrón de la Muerte, cayó de manera accidental al Río Champotón en estado de ebriedad, pero fue rescatado por ciudadanos antes de que ocurriera una tragedia.

Por Jorge May

22 de jul de 2026

1 min

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Vecinos salvan a Niko de morir ahogado en el malecón de Champotón
Vecinos salvan a Niko de morir ahogado en el malecón de Champotón

Anoche, una persona del sexo masculino, identificada con el apodo de Niko, integrante del llamado Escuadrón de la Muerte, se salvó de morir ahogado tras caer accidentalmente al Río Champotón.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas, a la altura de la avenida Revolución, en el malecón de Champotón.

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Afortunadamente, unas personas presentes en el sitio lograron auxiliarlo y ponerlo a salvo. Según testigos oculares, este sujeto se encontraba en estado de ebriedad y mientras estaba en el agua pedía ayuda de manera desesperada.

Finalmente, logró acercarse a la orilla y ser rescatado. Cabe mencionar que, cuando llegó la policía local, esta persona ya se había retirado del lugar. La gente asumió que se trató de una caída accidental.