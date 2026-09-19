Joven campechano contratado por el INAH muere en cascadas de Tabasco; su familia exige respuestas

Familiares del joven Luis Fernando, quien falleció ahogado en las cascadas de El Encanto, en Balancán, Tabasco, piden justicia y el esclarecimiento de la muerte, pues acusan que en la dependencia nadie les dice qué fue lo que pasó y cómo falleció su pariente, por lo que advirtieron que llegarán hasta las últimas consecuencias.

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Informaron que el joven Luis Fernando fue contratado temporalmente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, del estado de Yucatán y realizaba actividades fuera de su lugar de origen cuando ocurrió el hecho que terminó con su vida.

Por ello, sus padres, José Escamilla y Angélica Hernández Can, se manifestaron al respecto y también exigieron conocer con claridad qué ocurrió.

Familia denuncia falta de información sobre el fallecimiento

Los familiares señalaron que “hubo un lapso de tiempo en que perdieron comunicación y, durante esas horas, se presentaron situaciones que, hasta el momento, no han sido debidamente aclaradas por ninguna autoridad”.

Ante esta situación, la familia manifestó que busca conocer cómo y en qué circunstancias ocurrió realmente el fallecimiento de Luis Fernando, pues asegura que no ha recibido información suficiente que le permita tener certeza sobre lo sucedido.

Recalcaron que no dejarán de solicitar respuestas y que llegarán hasta las últimas consecuencias para esclarecer la muerte de su familiar y que no quede impune.

Piden que el cuerpo no sea incinerado

Asimismo, hicieron un llamado al INAH para que el cuerpo del joven no sea incinerado, al considerar que es necesario preservarlo para que puedan realizarse los estudios, peritajes y diligencias correspondientes, que permitan determinar con mayor precisión las circunstancias de su fallecimiento.

Mientras esperan el regreso de su ser querido, familiares y habitantes de Sodzil acompañan el dolor de los padres y hermanos de Luis Fernando, quienes mantienen su petición de que se investiguen los hechos y se les brinde información clara sobre lo ocurrido en las cascadas de El Encanto, en Balancán, Tabasco.