Mes de la Campechanidad 2026: estos son los eventos y actividades del 24 y 25 de octubre

El Mes de la Campechanidad será uno de los principales atractivos de este fin de semana en San Francisco de Campeche, donde habitantes y turistas podrán disfrutar de actividades culturales, teatro, exposiciones y recorridos por los sitios históricos de la ciudad durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026.

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Entre los eventos destaca el Certamen Estatal Linda Campechana 2026, además de funciones teatrales y exposiciones que permanecerán abiertas durante el fin de semana. La programación ofrece alternativas para quienes buscan salir en familia, conocer las tradiciones locales o aprovechar los últimos días de octubre antes de las celebraciones de Día de Muertos.

Campechanidad 2026: ¿cuándo y dónde será el certamen Linda Campechana?

Como parte de las celebraciones del Mes de la Campechanidad, este sábado se realizará el Certamen Estatal Linda Campechana 2026, a partir de las 19:00 horas en la Plaza de la República, ubicada en el Centro Histórico de San Francisco de Campeche.

Doce representantes municipales competirán por el título de la Linda Campechana 2026.

En el evento participarán representantes de 12 municipios, quienes formarán parte de una celebración dedicada a las costumbres, la identidad y las tradiciones campechanas.

El certamen será una de las principales opciones para quienes deseen disfrutar de las festividades de la Campechanidad durante el fin de semana, particularmente por su ubicación en una de las zonas turísticas más concurridas de la capital.

¿Qué funciones de teatro habrá en Campeche el 24 y 25 de octubre?

Para quienes prefieran las artes escénicas, el Teatro del IMSS Ignacio García Téllez, ubicado sobre la avenida López Mateos, presentará la obra La Tejedora, de la compañía Lagartijas en Patines.

Las funciones anunciadas para este fin de semana son las siguientes:

El Teatro del IMSS ofrecerá funciones de la obra La Tejedora el sábado y domingo.

Sábado 24 de octubre: 17:00 y 19:00 horas.

17:00 y 19:00 horas. Domingo 25 de octubre: 17:00 horas.

La puesta en escena aborda relatos, tradiciones y experiencias relacionadas con el tejido y la memoria de distintas comunidades, por lo que representa otra alternativa cultural para disfrutar durante ambos días.

¿Qué lugares turísticos visitar en Campeche este fin de semana?

Para quienes prefieran aprovechar el sábado o domingo con un recorrido por la ciudad, el Centro Histórico de San Francisco de Campeche ofrece distintas alternativas, desde caminar por sus calles coloniales hasta conocer sus baluartes, murallas y plazas.

La calle 59, murallas y los fuertes de San Miguel y San José destacan como rutas turísticas.

Entre los sitios que pueden incluirse en el recorrido se encuentran la calle 59, la Plaza de la Independencia, la Catedral de Campeche y el malecón, donde visitantes y familias pueden disfrutar de los paisajes de la ciudad.

También se puede considerar una visita al Fuerte de San Miguel o al Fuerte de San José el Alto, dos espacios históricos que permiten conocer parte del pasado defensivo de Campeche. En el caso de los museos, se recomienda consultar previamente sus horarios y condiciones de acceso.

¿Cuándo comenzarán las actividades de Día de Muertos en Campeche?

Aunque las celebraciones de la Campechanidad continúan durante octubre, la capital también se prepara para las actividades relacionadas con el Día de Muertos y el Janal Pixán, que tendrán mayor presencia durante los últimos días del mes.

Entre las próximas celebraciones se contemplan actividades culturales, altares y eventos relacionados con las tradiciones de la temporada, que permitirán a las familias continuar disfrutando de la agenda cultural de Campeche.

De esta manera, el fin de semana del 24 y 25 de octubre ofrecerá opciones para disfrutar de la identidad campechana, asistir al teatro o recorrer los atractivos históricos de la ciudad antes del inicio de las principales festividades de Día de Muertos.

JGH