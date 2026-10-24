Repartidor resulta lesionado tras chocar contra camioneta en la colonia La Playa, Champotón

Un repartidor en motocicleta resultó con lesiones leves luego de impactarse contra una camioneta Volkswagen en la colonia La Playa, en Champotón.
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El hecho se registró en el cruce de la calle 3 con 16, cuando ambas unidades coincidieron en esta vialidad. Según testigos, el motorista circulaba con preferencia, mientras que el guiador de la camioneta se voló el alto obligatorio.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Champotón, quienes se encargaron de verificar el hecho de tránsito y abordar a las partes involucradas para el deslinde de responsabilidades.
Mientras tanto, paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) se encargaron de asistir al joven motociclista, quien afortunadamente no presentó heridas de gravedad que requirieran hospitalización de emergencia.
Moradores de este sector comentaron que los accidentes en este cruce ocurren de manera recurrente, por lo que reiteraron el llamado a las autoridades y conductores a extremar precauciones.
JGH