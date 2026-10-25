Motociclista resulta lesionado tras choque con automóvil en la colonia Benito Juárez

El accidente ocurrió en el cruce de la ampliación de la calle 56 con la calle 25; paramédicos de Protección Civil atendieron al conductor, quien presentó escoriaciones en brazos y piernas. Los involucrados llegaron a un acuerdo económico antes de la llegada de Tránsito Municipal.

Un motociclista resultó con lesiones leves luego de impactarse contra un automóvil particular cuya conductora presuntamente no respetó la preferencia de paso, en un cruce de la colonia Benito Juárez.

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El percance se registró sobre la ampliación de la calle 56, en su intersección con la calle 25, cuando el conductor de una motoneta azul circulaba en dirección a la Glorieta del Camarón. De acuerdo con la información recabada en el lugar, al llegar al cruzamiento, un automóvil Chevrolet de color rojo intentó atravesar la vialidad sin las debidas precauciones, presuntamente al no respetar la señal de alto.

Esta maniobra habría provocado que el motociclista no pudiera evitar la colisión y terminara impactándose contra el costado derecho del vehículo, para posteriormente caer sobre el pavimento. A consecuencia del golpe, el conductor de la motoneta sufrió escoriaciones en brazos y piernas, además de daños menores en su unidad. Ante lo ocurrido, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

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Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para valorar al lesionado y brindarle atención prehospitalaria, realizando algunas curaciones en las heridas superficiales que presentaba. Por fortuna, sus lesiones no fueron consideradas de gravedad.

Mientras tanto, los involucrados retiraron sus vehículos de la zona de circulación y comenzaron a dialogar para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados, con el propósito de resolver la situación sin necesidad de la intervención de las autoridades de Tránsito Municipal.

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Finalmente, ambas partes lograron un acuerdo económico. Según la información recabada, un familiar de la conductora entregó 2 mil pesos en efectivo para cubrir los daños, por lo que los involucrados se retiraron del lugar antes de la llegada de los agentes de vialidad.

Tras el retiro de las unidades, la circulación en este sector de la colonia Benito Juárez volvió a la normalidad.

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