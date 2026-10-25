En el AICM, detectan metanfetamina en bases de carga para videojuegos con destino al Reino Unido

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Correos de México detectó aproximadamente 367 gramos de presunta metanfetamina ocultos en accesorios para videojuegos, durante la revisión de un paquete postal con destino al Reino Unido.

El hallazgo ocurrió en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como parte de los operativos de inspección y vigilancia para detectar el traslado de sustancias ilícitas mediante envíos internacionales.

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De acuerdo con la información oficial, el personal utilizó equipos de rayos X para revisar el paquete, cuyas imágenes mostraron formas irregulares y distintas densidades. Ante las anomalías detectadas, se solicitó el apoyo del binomio canino Espartacus, que alertó sobre el posible contenido sospechoso.

Posteriormente, los agentes realizaron una inspección física y desarmaron tres bases de carga doble para controles de videojuegos. En el interior localizaron seis envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada de color blanco, con un peso aproximado de 367 gramos.

Como parte de los procedimientos de verificación, se tomó una muestra que fue analizada con equipos especializados de identificación química. El resultado preliminar dio positivo a metanfetamina.

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Tras el hallazgo, el paquete quedó bajo resguardo y custodia de Correos de México, en el área de Trámites Especiales, mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen mecanismos de coordinación para reforzar la vigilancia de la operación postal internacional y detectar posibles irregularidades en los envíos, con el objetivo de impedir el traslado de sustancias ilícitas hacia otros países.