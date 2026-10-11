¡Entran por el aire acondicionado y roban 300 mil pesos! Reportan hurto en Plaza Las Américas de Chetumal

Un robo con pérdidas estimadas en 300 mil pesos fue reportado este domingo en la tienda iShop Mixup, establecimiento dedicado a la venta de equipos de telefonía y tecnología ubicado en el interior de la plaza comercial Las Américas, donde un individuo habría ingresado durante la madrugada a través del sistema de aire acondicionado para apoderarse de mercancía.

De acuerdo con el reporte, el hecho se dio a conocer a las 11:25 horas, cuando los trabajadores llegaron a abrir el local y notaron que faltaban diversos productos. Entre lo sustraído se mencionan iPads, teléfonos celulares, computadoras y audífonos, cuyo valor global fue calculado de forma preliminar en alrededor de 300 mil pesos, cifra que podría variar una vez que se realice el inventario completo de la mercancía.

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Las cámaras de seguridad habrían registrado el momento del ilícito, ocurrido aproximadamente a la 1:30 horas. En las grabaciones se observa a una persona de complexión delgada que accede al interior por los ductos del sistema de climatización. Al parecer, para lograrlo rompió el plafón, es decir, el panel del falso techo, lo que le permitió descender al área de venta sin necesidad de utilizar las puertas del establecimiento.

Con base en esos horarios, el robo se habría cometido casi diez horas antes de ser descubierto, un intervalo en el que el responsable habría podido retirarse de la plaza con el equipo.

La Fiscalía General del Estado integra la carpeta de investigación para identificar al sospechoso y reconstruir su recorrido. A la llegada de los agentes preventivos, el área fue acordonada para permitir a los agentes de la Fiscalía General del Estado buscar indicios que permitan identificar a los presuntos responsables.