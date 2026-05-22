Roban hotel en pleno centro de Bacalar; despliegan operativo

Una movilización por parte de las corporaciones de seguridad pública se registró las primeras horas de este día en el corazón del Pueblo Mágico de Bacalar, luego de que se reportara un robo en el interior de un conocido centro de hospedaje ubicado en las inmediaciones de la colonia Mario Villanueva. El incidente, provocó el despliegue de elementos policiales y peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas, el atraco se perpetró durante la madrugada. Los presuntos delincuentes lograron burlar los accesos del establecimiento, situado estratégicamente en el cruce de la Avenida 3 con la Calle 32.

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El reporte inicial indica que los responsables del hotel no se percataron de la situación sino hasta la mañana, cuando el personal del turno matutino ingresó a las instalaciones para comenzar sus labores habituales. Fue en ese momento que detectaron evidentes signos de desorden, cerraduras forzadas y el faltante de diversos objetos.

Tras el hallazgo, la gerencia del lugar notificó de inmediato lo sucedido a través de la línea de emergencias, lo que derivó en el arribo inmediato de varias patrullas de la Policía Municipal y de la Policía Estatal. Los agentes preventivos procedieron a acordonar el perímetro exterior del inmueble para preservar la escena y evitar la contaminación de posibles indicios que ayuden a la identificación de los responsables.

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Minutos más tarde, personal del área de robos de la Policía de Investigación y peritos criminalistas se sumaron a las tareas en el sitio para realizar el levantamiento de huellas dactilares y analizar las cámaras de videovigilancia del hotel y de los negocios vecinos. Se espera que las grabaciones aporten características físicas de los involucrados, así como la ruta de escape que utilizaron tras consumar el delito.

Se espera que los propietarios del establecimiento comparezcan ante el Ministerio Público para interponer la denuncia formal por el delito de robo en contra de quien o quienes resulten responsables, para integrar la carpeta de investigación respectiva e iniciar las indagatorias.