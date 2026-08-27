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Campeche / Sucesos

Hospitalizan a cinco menores en Campeche por posible intoxicación con fruta contaminada

Cinco menores de entre cinco y 11 años fueron trasladados desde Nilchí a un hospital por presunta intoxicación tras consumir fruta que habría tenido contacto con plaguicida.

Por Alejandro Pech

27 de ago de 2026

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Hospitalizan a cinco menores por presunta intoxicación con fruta contaminada

Cinco menores de entre cinco y 11 años de edad fueron trasladados desde la comunidad de Nilchí al Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, luego de presentar síntomas de presunta intoxicación tras consumir fruta. El traslado se realizó a bordo de tres ambulancias de la Secretaría de Salud.

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De acuerdo con los primeros reportes, los menores habrían consumido fruta que presuntamente tuvo contacto con algún tipo de plaguicida o pesticida. Hasta el momento, no se ha confirmado qué sustancia habría provocado la afectación, por lo que las autoridades deberán realizar las investigaciones y análisis correspondientes.

JGH