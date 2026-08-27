Concluyen inscripciones en escuelas de Hopelchén para el ciclo escolar 2026-2027

Este jueves concluyeron las inscripciones para alumnos de quinto y sexto grado en las escuelas de educación básica de la ciudad de Hopelchén, dando por terminado el periodo de inscripciones en todos los grados, que inició el pasado martes 25 de agosto.

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En un recorrido por las dos escuelas del turno matutino de esta ciudad, en la primaria “Pdte. Lázaro Cárdenas”, ubicada en el Centro de la ciudad de Hopelchén y la más demandada, este jueves fue el último día para las inscripciones, y los padres realizaron filas para asegurar un lugar para sus hijos para el ciclo escolar 2026-2027, que inicia este lunes 31 del presente mes.

En ese plantel fueron tres días de inscripciones. El periodo inició el martes 25 con alumnos de nuevo ingreso y de segundo grado; el miércoles fue para tercero y cuarto, y este jueves los padres inscribieron a sus hijos en quinto y sexto grado, respectivamente.

Se pudo apreciar que, sin contratiempos, se llevó a cabo el último y tercer día de inscripciones. Aunque no se pudo entrevistar al director del plantel, Jorge Gabriel Pech Tzec, se supo que los padres de familia respondieron de manera positiva a la donación de material de limpieza para la escuela.

De igual manera, se supo que el uniforme para el nuevo ciclo escolar no cambiará y se mantendrá el mismo, y los padres también cooperaron para la adquisición del gafete de identificación. En el acceso a ese plantel están exhibidos los uniformes para este ciclo escolar.

En la escuela primaria “Josefa Hurtado Trujeque” también fue el último día de inscripciones y correspondió a los alumnos de quinto y sexto grado.

Asimismo, en la Escuela Secundaria General 04 “Dr. Luis Álvarez Buela” de esta ciudad también fue el último día de inscripciones, y este jueves correspondió a los alumnos que no pudieron inscribirse en los días antes mencionados o que serán de nuevo ingreso para cualquiera de los tres grados.

La señora María Teodosio Ché Uc, entrevistada en la primaria “Lázaro Cárdenas” del turno matutino, expresó que tiene tres hijos en esa escuela y acudió tanto el martes como el miércoles y este jueves para realizar las respectivas inscripciones. También contribuyó con la donación de material de limpieza correspondiente a sus tres hijos para el plantel.

JGH