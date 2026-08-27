Intentan desalojar a mujer de su casa en José María Morelos; aparece el dueño original del predio

Una mujer radicada en un predio de la zona centro de esta ciudad dio a conocer que la tarde de este jueves intentaron desalojar de ahí una persona de nombre Marcos Tun Dávalos, porque argumenta que el terreno donde vive ella es propiedad de él.

La mujer que se identificó como María Alicia Canche Cocom dijo que hace 27 años su esposo, ya difunto, compró el predio al señor Marcos Dávalos Tun, sin embargo, cuando después quiso titularlo y fue a buscar al señor para que le firmará el documento de compraventa, no lo encontró donde vivía.

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Indicó, después que murió su esposo, ella continuó tratando de ver que esa persona le firmara el documento, sin embargo, tampoco lo pudo ubicar donde vive en la comunidad de Huay Pix.

Refirió que este jueves, cerca de las 13:00 horas, llegó el señor Marcos con personal de Catastro para que midan el predio y ella se sorprendió porque el predio se lo tienen comprado a él por su difunto esposo.

Sin embargo, esa persona señala que es dueño del predio porque tiene el título de propiedad. Se trata de ver la versión del señor Marcos, pero no se mostró, pues estuvo todo el tiempo dentro de su vehículo.