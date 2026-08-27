Apicultores celebran fallo histórico que protege a 17 comunidades mayas de Hopelchén ante plaguicidas

Félix Hernando Patrón Uican, representante de la Sociedad Campesina Productora de Miel de Los Chenes Kabi Tah, aplaudió la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de otorgar un fallo unánime a favor de 17 comunidades indígenas del municipio de Hopelchén ante la presencia de plaguicidas, e indicó que ese amparo representa un nuevo triunfo a favor de la apicultura.

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Entrevistado luego de que este miércoles la SCJN sentenció proteger a esas comunidades indígenas por el uso agresivo de plaguicidas, y que como resultado no solo se ha contaminado el subsuelo y el agua de los mantos, el medio ambiente y la salud, sino también ha causado la muerte de miles de colmenas de abejas en los últimos cinco años, el líder mielero señaló que ese amparo es un acto de justicia a favor de los pueblos originarios de Los Chenes.

Expuso que esa sentencia constituye un hecho fundamental para las comunidades mayas de Hopelchén, quienes han transitado un desigual camino legal de varios años para exigir protección y justicia en un contexto de presencia y exposición a residuos de diversos plaguicidas clasificados como altamente peligrosos.

El amparo protege el agua, los mantos freáticos, el medio ambiente y la salud pública en la región de Los Chenes. / Mauriel Koh

“Qué bueno que las autoridades federales en cuestión de impartición de justicia se preocuparon por la gente del campo, la gente indígena y sobre todo la gente indígena de Los Chenes”, expresó.

Además, dijo que el municipio de Hopelchén ha tenido un problema serio de mortandad de abejas en varias regiones, derivado con pruebas contundentes por el uso excesivo de plaguicidas en cultivos de maíz, soya y sorgo, lo cual dijo ha sido un tema muy preocupante para los productores de miel.

Aun así, Patrón Uicab expresó que el problema de la mortandad de colmenas de abejas no solo se ha dado en Los Chenes, sino también se ha extendido a los estados de Yucatán y Quintana Roo, y prueba de ello es que también lo han dado a conocer los apicultores apoyados por grupos ambientalistas.

Félix Hernando Patrón Uicab celebró el fallo de la SCJN a favor de 17 comunidades mayas y lo consideró un triunfo para la apicultura de Los Chenes. / Mauriel Koh

El trabajo colectivo en la apicultura que tenemos como productores de miel de la región de Los Chenes es una fuente de ingresos importante para nuestras familias, y en el medio en el que estamos hasta hace unos 40 años, el municipio de Hopelchén y toda la península de Yucatán era una zona productiva de forma natural sobre todo de miel orgánica con el trabajo de la miel melipona o conocida también como Xunaan Kab, subrayó.

Añadió que hoy en día se ha dado la mortandad de colmenas de abejas a causa del uso excesivo de plaguicidas en cultivos de soya, sorgo y maíz, por lo que aplaudió la decisión de la SCJN de que ya se está poniendo las pilas en apoyo a las comunidades mayas de Los Chenes.

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Indicó que se ha sabido con estudios realizados en el municipio de Hopelchén que, por el uso de tantos plaguicidas en diversos cultivos, no solo provoca la mortandad de abejas, sino también ha generado enfermedades en el ser humano, principalmente el cáncer.

Por último, el líder mielero señaló que ese amparo de la SCJN establece criterios para proteger el agua, el medio ambiente y el agua de comunidades indígenas ante indicios de plaguicidas en la región, es un gran triunfo, porque también el sector apícola sale beneficiado con esa sentencia emitida por las autoridades judiciales a nivel nacional.

JGH